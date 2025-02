O FC Porto já começou a retirar os objetos alusivos a Pinto da Costa, que se encontravam nas imediações do Estádio do Dragão.

Recorde-se que já esta quinta-feira, os azuis e brancos anunciaram que os milhares de objetos seriam recolhidos a partir das 15 horas, o que se verificou.

Após a morte de Pinto da Costa, os adeptos do FC Porto tomaram a iniciativa de colocar no chão junto ao estádio cachecóis, bandeiras, coroas de flores ou até testemunhos. O memorial espontâneo começou a nascer junto à porta 24, mas a adesão cresceu de tal forma que alcançou dezenas de metros de comprimento, chegando à porta 21 do estádio.

O FC Porto informou entretanto que retirou os objetos de modo a preservá-los e criar no futuro um memorial permanente de homenagem ao antigo presidente.