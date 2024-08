Jorge Nuno Pinto da Costa, o homem que liderou os destinos do FC Porto durante 42 anos, revelou que já pagou o funeral.

O senhor [da funerária] disse-me que nunca lhe tinha acontecido isso. Que as pessoas só pagavam depois da missa do sétimo dia. Eu disse que pagava já para não empurrarem depois uns para os outros e ninguém ter preocupação de pagar o funeral», disse o ex-dirigente desportivo numa entrevista à TVI que vai para o ar domingo e segunda-feira no Jornal Nacional.

Pinto da Costa explicou ainda que pagou o funeral também por outros motivos: para se certificar de que tudo acontecerá da forma como planeou. «Para saber que vai ser como eu quero. Quero que o meu corpo vá para a igreja das Antas, que é a que eu frequento semanalmente. Não quero ninguém de preto. Quero tudo de azul! Não quero gravatas pretas. Quero tudo de azul. E há pessoas que eu não quero lá», rematou o antigo dirigente de 86 anos.