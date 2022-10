À margem da apresentação das contas relativas ao exercício 2021/22, com lucro superior a 20 milhões de euros, Pinto da Costa falou sobre as renovações de contrato de quatro jogadores do plantel do FC Porto: Evanilson, Zaidu, João Mário e Pepê.

«Se estivéssemos numa situação pior não teriam sido possíveis. Essas renovações têm algum custo imediato, apesar de serem até 2027. Esses jogadores foram muito procurados esta época e foi uma decisão nossa não os deixar sair pelo aspeto desportivo, se não teríamos feito algum outro bom negócio em termos financeiros. Mas colocamos o aspeto desportivo acima, renovámos os contratos, melhorámos as condições e aumentámos as suas cláusulas. Se tivéssemos permitido que o Pepê saísse pela cláusula de 60 milhões, agora a cláusula é de 75. Isso protege-nos dos tubarões», revelou o presidente portista.

Pinto da Costa diz que o objetivo do FC Porto passa por renovar com mais jogadores no futuro: «Todos os jogadores estão incluídos, não vou revelar nenhum porque isso é parte da nossa maneira de trabalhar. Damos as coisas quando consumadas, mas todos os jogadores que interessam ao treinador estão em fase de negociação. Gostaria que fosse possível com todos, se não for colmataremos a sua saída como fizemos este ano com os jogadores que vieram.»