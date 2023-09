O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, anunciou esta noite, na gala Dragões de Ouro, que a construção de uma nova academia vai avançar na Maia.

O terreno terá 20 mil hectares, 22 mil metros quadrados, e o projeto será de Manuel Salgado.

Terá um estádio de II Liga, nove relvados de futebol de 11 e um de futebol de sete. Além disso, contará ainda com gabinetes médicos, hidroterapia, ginásio e balneários, salas de lazer e de estudo, 70 quartos e uma cozinha e sala de refeições.

As obras têm início previsto para 2024.

«O futuro será risonho. Quem tem uma casa destas só pode acreditar. Tenho o prazer de vos dizer que o grande sonho que tinha da nossa academia vai ser uma realidade. Em parceria com a Câmara Municipal da Maia conseguimos encontrar uma solução que serve para o pavimento que vamos fazer. Que ninguém fique preocupado. Já temos garantido o financiamento para tão importante obra. Continuamos a sonhar que o clube que recebemos tem de continuar a ser cada vez maior. Como disse Pessoa, 'tenho em mim todos os sonhos do mundo' e eu continuo a sonhar. O que está planeado de iniciar as obras no início de 2024 vai ser uma realidade», afirmou Pinto da Costa.