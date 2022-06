Jorge Nuno Pinto da Costa recebeu esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, Heike Kemmner, administradora do Internationales Bakhaus Bodensee AG, banco alemão que teve um papel importante numa altura difícil do clube.

«Para nós é um grande prazer ter este parceiro, porque num momento em que a banca portuguesa fechou as portas e tentou asfixiar os clubes, foi o IBB que nos permitiu manter a atividade nesse período difícil», salientou o presidente do FC Porto.

O Internationales Bakhaus Bodensee AG foi galardoado com o Dragão de Ouro para parceiro do ano em novembro de 2021.