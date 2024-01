Pinto da Costa atribuiu a Sérgio Conceição a responsabilidade pela escolha dos reforços para o FC Porto.

«Dei os reforços que o Sérgio Conceição me pediu. Não fui eu que inventei os jogadores que vieram. É evidente que se o Sérgio Conceição me pedir o Maradona, que, coitado, já nem existe, ou se me pedir o Cristiano Ronaldo, não lhe posso dar. Mas ele teve os jogadores que quis», afirmou Pinto da Costa num excerto de uma entrevista ao programa "Primeira Pessoa", da RTP, que será exibido na íntegra no final do mês.

O presidente do FC Porto ainda não anunciou a sua recandidatura às eleições que irão decorrer em abril deste ano. André Villas-Boas e Nuno Lobo são candidatos assumidos.