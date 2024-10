No livro «Azul até ao fim», que vai apresentar no próximo domingo, Pinto da Costa revela que, em 2023, decidiu não renovar contrato com Sérgio Conceição, devido às declarações do então treinador do FC Porto, após o jogo com o Inter, que resultou na eliminação dos dragões nos oitavos de final da Champions.

«Mas, porque faço da lealdade uma condição essencial para conviver, depois das declarações de Sérgio Conceição após o jogo F. C. Porto-Inter, não tenho condições de pensar em renovação, e depois desta desilusão, disse a mim mesmo: BASTA!», lê-se, num excerto que data de março de 2023, ao qual o Maisfutebol teve acesso.

Após o jogo com os italianos, recorde-se, Conceição salientou as dificuldades com que tinha de trabalhar no FC Porto: «Tudo o que temos feito aqui com 30 por cento da equipa B, outros 40 por cento que fomos buscar a equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave… E depois o mérito é zero. Falam do Otávio, do Taremi que se atira para o chão, do Sérgio Conceição que é um arruaceiro. É preciso reconhecer que foram muito difíceis estes meus cinco anos e meio no FC Porto, com anos de fair-play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar, é muito difícil. É um trabalho difícil e que não é reconhecido.»

Apesar da decisão agora revelada, Pinto da Costa, dois dias antes das eleições de abril deste ano, avançou para a renovação de contrato com Sérgio Conceição até 2028.

«Funeral? Não gostaria que lá estivesse alguém da atual Direção do clube»

No mesmo livro, que na capa tem Pinto da Costa ao lado de um caixão coberto por uma bandeira do FC Porto, o antigo presidente dos dragões assume que não quer nenhum elemento da atual direção, liderada por André Villas-Boas, no seu funeral. Pinto da Costa justifica que não pretende que a cerimónia se torne num «evento de hipocrisia» e acrescenta nomes de antigos jogadores.

«Porque tanto prejudicaram a paz nos meus últimos dias não gostaria que lá estivesse alguém da atual Direção do clube. Nenhum dos ex-jogadores que sempre estiveram comigo e me traíram (por exemplo, Helton, Maniche, Eduardo Luís, André, Sousa)», escreveu.

«Podia acrescentar mais nomes, como Antero Henrique, Raul Costa, Joaquim Oliveira, Tiago Gouveia, Pedro Bragança, mas não é preciso, porque estou certo de que não terão a 'lata' para lá ir», lê-se ainda.

Em sentido contrário, Pinto da Costa assume o desejo de contar com algumas pessoas no último adeus, além dos familiares. Entre elas, estão Fernando Madureira e Sandra Madureira. «Gostava de ter ao meu lado: António Henriques, Pedro Pinho, Quintanilha, Fernando Póvoas, Luís Gonçalves, António Oliveira, Hugo Santos, Sandra Madureira, Fernando Madureira, Caetano, Marcos Polónia.»