O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, afirmou que o projeto para a nova academia do clube «está em andamento» e «a passo acelerado», crendo que este possa estar concluído ou quase no final do seu atual mandato.

«Está em andamento, a passo acelerado e tenho esperança que, quando terminar o meu mandato em maio de 2024, se não estiver pronto, que estará em fase muito adiantada. É uma necessidade grande. Não vou estar a abrir o jogo nem a revelar onde é, mas posso dizer que estamos a trabalhar afincadamente», afirmou Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal, publicadas este sábado, numa entrevista realizada no Funchal.

O projeto da futura Cidade do FC Porto, um dos grandes objetivos de Jorge Nuno Pinto da Costa para o quadriénio 2020-2024, passa pela zona da Amieira, em São Mamede de Infesta, freguesia de Matosinhos que faz fronteira com a cidade do Porto, num local que o Maisfutebol já mostrou em junho de 2020.

Fica entre a Circunvalação e a Via Norte, a menos de dez minutos (seis quilómetros) do Estádio do Dragão, junto ao Colégio Euro Atlântico e a histórica Quinta da Amieira, que pertence à família Cálem.

Entre a Quinta da Amieira, a Rua da Estação de São Mamede e a Capela de Santo António do Telheiro há mais de oito hectares de campos de cultivo e zonas arborizadas, algumas pouco cuidadas. O projeto do FC Porto passa pela edificação de uma residência de jogadores junto à Quinta da Amieira, um mini-estádio com capacidade para 2.500 lugares entre o Colégio Euro-Atlântico e a Rua Eduardo Martins Quelhas Lima, para além de vários relvados nos terrenos adjacentes.

«Neste momento, em termos de projeto é, digamos, a minha obsessão, a obsessão da minha equipa diretiva», disse, ainda, o dirigente.