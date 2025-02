O Presidente da Assembleia Geral do FC Porto, António Tavares, lamentou na tarde deste domingo a falta de reação oficial por parte de Benfica e Sporting à morte do antigo presidente dos azuis e brancos, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em declarações à CNN Portugal, António Tavares lembrou que os treinadores dos dois clubes, Bruno Lage e Rui Borges, fizeram-no após os jogos de sábado e que o FC Porto soube distinguir pessoas e instituições noutras situações contrárias, no passado, quando figuras de águias e leões partiram.

«É evidente que lamento e lembro que, noutras alturas, já até com Pinto da Costa, quando desapareceram alguns símbolos grandes desses clubes, como João Rocha, Fernando Martins ou Chalana, o FC Porto teve sempre a sua posição oficial. O FC Porto soube sempre distinguir entre o que é institucional e o que é pessoal e neste caso concreto, lembro que os treinadores de Sporting e Benfica reagiram. Ainda que de forma comedida, mas fizeram-no», referiu Tavares.

«Nós temos de saber distinguir pessoas e instituições e, acima de tudo, Pinto da Costa, quer se queira, quer não, deixará o seu nome marcado para sempre na história do futebol português. O que se esperava de Benfica e Sporting é que estivessem à altura do que é, muitas vezes, o comportamento de muitos dos seus sócios, que já tiveram, por exemplo em relação a mim, pessoas com responsabilidades, oportunidade de telefonarem-me a dar os sentimentos e é pena que não o tenham feito de forma institucional», concluiu.

António Tavares respondeu ainda sobre a possibilidade de alteração do nome do Estádio do Dragão, dando-lhe o nome de Pinto da Costa, defendendo que é preciso «respeitar» o que o falecido dirigente dos dragões queria, mas que os sócios também «são soberanos nessa matéria».

«Não queria, acima de tudo, ir contra a vontade do presidente Pinto da Costa. Eu sei que Pinto da Costa deixou, em cada uma das bancadas daquele estádio, o seu nome e a sua grande presença. Se vamos, ou não, fazer isso, não me compete. Compete aos sócios do FC Porto, era uma boa homenagem, mas devemos respeitar a opinião de Pinto da Costa, foi ele que batizou o estádio. Eu lembro-me que havia muitas pessoas que gostavam que o estádio se chamasse Estádio Pinto da Costa e ele disse que não, que deveria ser o Estádio do Dragão e eu acho que nós merecemos esse respeito à memória de Pinto da Costa», afirmou.