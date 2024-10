Pinto da Costa falou em exclusivo à TVI, tendo aproveitado a ocasião para mostrar a capa do novo livro. Chama «Azul até ao fim» e na fotografia Pinto da Costa surge ao lado de um caixão, que está coberto com a bandeira do FC Porto.

Na conversa com a jornalista Sandra Felgueiras, o antigo presidente do FC Porto mostrou que já planeou o seu funeral e até revelou o nome das pessoas que quer perto de si nessa ocasião.

«Gostava de ter ao meu lado o António Henriques, que é o padrinho da Joana, o Pedro Pinho, o Quintanilha, o Fernando Póvoas, o Luís Gonçalves, o António Oliveira, o Hugo Santos, a Sandra Madureira, o Fernando Madureira, o Caetano e o Marcos Polónia», referiu Pinto da Costa, lendo uma passagem do livro.

Questionado porque deseja ter a seu lado Fernando Madureira, que até esta preso nesta altura, Pinto da Costa mostrou outra vez gratidão ao casal.

«Sim, mas eu espero que ele seja solto. São duas pessoas que me foram sempre fiéis e são pessoas que estão a sofrer apenas pelo facto de serem minhas amigas, não por terem cometido crimes.»