Jorge Nuno Pinto da Costa foi internado nesta quarta-feira no Hospital CUF Porto para aliviar dores intensas.

O ex-presidente do FC Porto, sabe o Maisfutebol, deve permanecer hospitalizado pelo menos nos próximos dois dias.

Recorde-se que Pinto da Costa luta desde 2021 contra um cancro da próstata e o estado de saúde agravou-se nos últimos tempos.

No final de outubro, o antigo dirigente, de 86 anos, marcou presença na apresentação do livro «Azul até ao Fim», da autoria do próprio.