Pinto da Costa mostrou a capa do novo livro, que está anunciado como o último escrito pelo antigo presidente do FC Porto e que ameaça revelações contundentes.

Chama-se «Azul até ao fim» e na capa Pinto da Costa aparece ao lado de um caixão coberto com a bandeira do FC Porto. Em entrevista à TVI, o antigo dirigente explica o que pretendeu com esta fotografia.

«Quem olhar para isto vê que eu que estou cá fora, lá dentro não está ninguém», sorri. «Embora, se eu estivesse ali dentro, o que isto quer dizer é que serei do FC Porto até ao fim, até ao meu último dia.»

Pelo caminho, Pinto da Costa garante que também quis «lembrar a toda a gente que todos temos um fim».