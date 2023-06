Presidente na inauguração da Casa do FC Porto de Viseu, neste sábado, Pinto da Costa deixou uma mensagem de união interna.

«A vida das sociedades tem altos e baixos. Quando tem altos, é fácil estar dentro do barco. Quando possa ter baixos, é difícil estar dentro do barco. Mas no FC Porto, porque não há ratos, ninguém foge. Estaremos sempre todos unidos, e eu, como presidente do FC Porto, estarei sempre à frente do leme, assumindo todas as responsabilidades, dando tudo o que puder, dando todo o tempo, com a colaboração dos meus diretores e administradores, para que vos possamos dar grandes alegrias», referiu o líder dos dragões.

«Digo sempre aos meus colaboradores e aos meus atletas que há, pelo país fora, gente que, longe do Porto - agora felizmente Viseu está mais perto -, vive intensamente o clube. E devem pensar que, quando vencemos, há festejos em todas as terras por este país fora. Há muita gente que tem grandes dificuldades no dia-a-dia, e que quando o FC Porto conquista um título, é mais feliz do que aqueles que têm tudo e não lhes falta nada», acrescentou Pinto da Costa, que desejou o regresso do Académico de Viseu à elite do futebol português.