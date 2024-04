O presidente do FC Porto revelou que Pepe e Sérgio Conceição vão continuar nos dragões caso seja reeleito para a presidência do clube.

«Tenho um contrato assinado com o Pepe para renovar por um ano. Pediu para eu só meter o contrato na Liga depois das eleições, mas está assinado. Com 41 anos, ainda joga como joga e é titular na Seleção. (...) O contrato está assinado, se eu continuar como presidente, ele continuará a jogar. Se eu não continuar, terá de ser ele a conversar com quem vier», disse Pinto da Costa, referindo-se depois ao treinador dos azuis e brancos.

«Comigo, o Sérgio Conceição também vai continuar. Deu-me essa garantia, se não nem dizia isto. Nem devia estar a dizer mas, se eu vencer as eleições, o Sérgio Conceição vai ser o treinador», disse o presidente do FC Porto na cerimónia de comemoração dos 42 anos na presidências do clube azul e branco.

As eleições no FC Porto estão marcadas para o próximo domingo.