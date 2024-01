A resposta de Pinto da Costa a André Villas-Boas surgiu, como seria expectável, durante o jantar da Comissão de Apoio à Recandidatura, em Gondomar, na noite desta quinta-feira. Entre citações de Fernando Pessoa, Einstein e Newton, o presidente do FC Porto lembrou que o tempo do clube é «eterno» e de «pujança».

«Não gosto nada quando falam em agradecimento aos meus quase 42 anos de presidente e aos meus 60 anos de dirigente. Eu servi como chefe de secções, diretor de atividades amadoras, diretor de futebol e sirvo agora como presidente da Direção por delegação vossa. Faço-o com muita honra. Recordo o passado, mas não vivo do passado. Temos que olhar para o presente e o futuro. O presente do FC Porto é pujante. Desportivamente diria que é brilhante. Estamos a dispiutar títulos em todas as modalidades que praticamos. Tive a honra de, nestes quase 42 anos, até outubro, que foi a última contabilização que recebi, de o FC Porto, vencer 2550 titulos nas modalidades que pratica», atirou Pinto da Costa.

Em termos desportivos, o presidente dos dragões lembrou que, em todas as modalidades, as equipas do FC Porto competem por títulos, e lembrou os 2550 troféus conquistados em 42 anos de presidência.

Assim, parece certo que Pinto da Costa avançará com a recandidatura, sendo o principal concorrente a Villas-Boas nas eleições.