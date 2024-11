Jorge Nuno Pinto da Costa continua internado no Hospital da CUF, no Porto, onde deu entrada há dois dias devido às fortes dores que sentia.

A equipa clínica que acompanha o ex-presidente do Futebol Clube do Porto decidiu alterar-lhe a medicação, já que a anterior, que fazia em casa, não estava a resultar no controlo da dor.

A mesma equipa médica admite submeter Pinto da Costa a uma intervenção cirúrgica para debelar uma fratura no fémur.

O Maisfutebol apurou que Pinto da Costa - que sofre de cancro da próstata desde 2021 e que viu o seu estado de saúde agravar-se nos últimos meses - está estável e consciente, acompanhado pela família e sob forte vigilância médica.

Não há ainda uma data prevista para que possa ter alta.