A história de Jorge Nuno Pinto da Costa com o FC Porto foi escrita ao longo de 42 anos, entre 1982 e 2024, recheada de capítulos de júbilo, alguns deles históricos, que se renovaram a uma velocidade nunca vista. Em Portugal e não só.

Só no futebol, a equipa principal portista somou 69 troféus, com destaque para os de âmbito internacional. Foram duas Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões (1987 e 2004), duas Taça UEFA/Liga Europa (2003/2011), uma Supertaça Europeia (1987) e duas Taças Intercontinentais (1987 e 2004).

Consigo na presidência, o FC Porto foi por 23 vezes campeão nacional, protagonizando uma era hegemónica no panorama nacional, reforçada pelas 16 Taças de Portugal (a última das quais, no ano passado, apenas como presidente da SAD), 22 Supertaças e uma Taça da Liga.

Nas modalidades, ao longo da sua presidência o hóquei em patins somou 77 títulos, dez deles internacionais, com três Ligas dos Campeões como destaque, aos quais se somaram 24 campeonatos nacionais, 19 Taças de Portugal e 23 Supertaças António Livramento.

A equipa masculina de andebol foi por 15 vezes campeã nacional sob a sua vigência (num total de 31 troféus), feito que a de basquetebol conseguiu em sete ocasiões (num total de 40 troféus).

No voleibol somaram-se 13 conquistas, entre as vertentes masculina e feminina, na natação 1.293 (178 coletivos a nível sénior), no bilhar 183 (132 coletivos a nível sénior), no Boxe 52 (19 coletivos a nível sénior), no desporto adaptado 208 (87 coletivos a nível sénior) e no eFootball seis.

Além destas modalidades, que se mantêm em atividade no FC Porto, há que juntar os feitos de outras que acabaram descontinuadas. Só no atletismo foram conquistados 274 troféus, aos quais se juntam 31 no ciclismo, 14 na ginástica, 35 no halterofilismo, cinco no hóquei em campo, quatro no karaté shotokan, 29 na patinagem artística, 15 na pesca desportiva, 55 no ténis de mesa, três no xadrez e oito no yoseikan budo.

Conta feitas, são 1.142 troféus coletivos e 1.449 individuais, 2.561 deles alcançados a nível nacional e 30 além-fronteiras. E assim chegamos a um impressionante total de 2.591 conquistas, em 21 modalidades, número que fala por si sobre o impacto de Jorge Nuno Pinto da Costa na história do desporto mundial.