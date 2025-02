Os adeptos do FC Porto fizeram do espaço junto à porta 24 do Estádio do Dragão uma espécie de memorial em honra de Jorge Nuno Pinto da Costa, local foi colocada uma imagem do presidente honorário do clube com a frase: «Eu luto 24 horas pelo FC Porto».

Inúmeras pessoas têm ali deixado mensagens escritas, coroas de flores, velas, cachecóis, bandeiras e camisolas do clube, que posteriormente serão exibidos num local que será preparado para eternizar o legado deixado por Pinto da Costa num clube que presidiu durante 42 anos, explicou o FC Porto numa nota publicada no seu site oficial.

Num dos ecrãs gigantes do estádio é exibida a imagem de Pinto da Costa com a frase «O presidente dos presidentes», enquanto na bancada foi colocada uma tarja gigante com uma coroa desenhada e a palavra «Rei».

Jorge Nuno Pinto da Costa, o mais titulado dirigente do futebol mundial, faleceu, este sábado, vítima de doença prolongada. Presidiu o FC Porto entre 1982 e 2024, período durante o qual viu o clube conquistar 2.591 títulos, em 21 modalidades.

De recordar que o clube decorou diversas portas do Estádio do Dragão com alguns dos momentos mais importantes vividos durante a presidência do malogrado dirigente.

O funeral realiza-se esta segunda-feira, pelas 11:00, após o velório, que vai iniciar-se a partir das 18:00 deste domingo, na Igreja das Antas. A Câmara Municipal do Porto decretou luto municipal para segunda-feira.