Jorge Nuno Pinto da Costa assumiu a presidência do FC Porto há 39 anos. Para assinalar a data, o dirigente azul e branco esteve no Porto Canal e falou sobre diversos temas da atualidade do clube.

Sérgio Conceição ainda não renovou contrato com os dragões, mas o presidente do FC Porto garante que tal irá acontecer após o fim da Liga. «Estou em condições de manter aquilo que disse: a intenção dos dois é prolongarmos o contrato, não sei se por um ano ou por mais, ainda estamos a pensar o que será melhor», começou por dizer.

«Ele está de tal maneira envolvido neste campeonato, que ainda penso que o vamos ganhar, que ficou combinado que mal acabe o campeonato, definitivamente arrumaremos o assunto. Haverá a renovação, a vontade dos dois é prolongar, portanto não estou nada preocupado», concluiu Pinto da Costa.

Outro dos assuntos abordados foi a Superliga europeia, que caiu rapidamente por terra: «Esse movimento já tem uns tempos, começou na altura do clube dos presidentes, do qual eu fazia parte. Depois na ECA (Associação Europeia dos Clubes), havia sempre conversas. Eu fui sempre contra, porque a força do futebol é ser popular. Qualquer clube tem de ter o direito de participar e ganhar. Isso seria descaraterizar o futebol.»

«A relação do FC Porto com esses clubes não mudará em nada. Temos excelentes relações com praticamente todos os clubes que estavam nesse grupo, portanto para nós não muda nada», rematou o presidente do FC Porto.