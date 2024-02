Rui Barros, antigo técnico e jogador do FC Porto, assumiu, este domingo, o apoio à recandidatura de Pinto da Costa.

«Seria muito ingrato da minha parte não estar aqui presente, conheço-o há mais de 40 anos, teria de estar presente. Nestes últimos 40 anos integramos os melhores dez clubes de mundo», salientou Rui Barros.

Questionado sobre o «Operação Pretoriano», o antigo técnico desdramatizou, explicando que estes «casos acontecem em todos os clubes».

«O importante é que estejamos unidos e que o FC Porto volte a ganhar o que conquistou nos últimos 40 anos», disse.

E sobre a continuidade de Sérgio Conceição, Rui Barros dá crédito ao atual técnico dos dragões: «Pelo que tem feito, merece o nosso apoio. Tem ganho títulos, que é o que queremos. Ele saberá as suas ideias para o futuro».

As eleições no FC Porto estão agendadas para abril. Além de Pinto da Costa, também André Villas-Boas e Nuno Lobo estão na corrida ao lugar máximo no «reino do dragão».