No final do jogo com o Arouca, para a 22.ª jornada da Liga, que o Sporting empatou 2-2, o treinador dos leões, Rui Borges, comentou a notícia do falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, este sábado, aos 87 anos.

«É de lamentar e dar as condolências à família do senhor Jorge Nuno Pinto da Costa. Infelizmente, a vida é isto mesmo», disse o técnico.

O funeral de Jorge Nuno Pinto da Costa será realizado às 11 horas da manhã de segunda-feira, na Igreja das Antas. Será seguido de cremação. O velório terá início no domingo, às 18 horas, no mesmo local.