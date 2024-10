Alguns dos excertos conhecidos do livro «Azul até ao fim», que Pinto da Costa vai apresentar no próximo domingo (27 de outubro), têm como protagonista Sérgio Conceição.

O antigo treinador do FC Porto é visado pelo ex-presidente em algumas passagens do livro, nomeadamente numa que data de março 2023, após a eliminação da Liga dos Campeões, diante do Inter.

Pinto da Costa teria decidido não renovar contrato com Conceição, isto depois de o técnico ter lamentado as dificuldades financeiras com as quais tinha de trabalhar nos dragões.

Contudo, as «bicadas» ao treinador não se ficam por aí. Pinto da Costa criticou a pressão que Conceição fez para contratar Zé Luís e Nakajima, dois negócios que considerou «ruinosos».

«Ficámos, a dois dias do prazo dado pela UEFA, num dilema. Ou vendíamos o passe dum jogador ou não íamos às competições europeias. Esta segunda solução, para mim, era inaceitável. Já tinha avisado os meus colegas que, se tal acontecesse, me demitiria. E expliquei-lhes que não havia outra solução, pois essas dívidas eram fundamentalmente por dois atos de gestão ruinosos - a compra do José Luís e do Nakajima», pode ler-se.

«Não servia de desculpa a pressão que o treinador nos fez para a compra desses jogadores, porque os culpados fomos nós em ceder a essa pressão», escreveu também Pinto da Costa, que depois justifica a venda de Luis Díaz ao Liverpool com o sufoco financeiro que o clube atravessava.

Ora, Sérgio Conceição não deixou passar este assunto e respondeu ao antigo presidente do FC Porto, numa nota da assessoria de imprensa.

O treinador de 49 anos lembrou que, nas sete temporadas no Dragão, contribuiu para os 347 milhões de receitas provenientes da UEFA, assim como ajudou a lucrar mais de 530 milhões de euros em vendas de jogadores.

A assessoria de Conceição salienta que é função do treinador «procurar ter o plantel mais competitivo possível tendo em conta a realidade do clube e os objetivos que são esperados que este cumpra». Além disso, o antigo técnico dos dragões aponta que a estrutura azul e branca estava «cada vez mais débil» nos últimos anos de Pinto da Costa na liderança.

«Sérgio consegui fazê-lo nos anos mais difíceis do FC Porto, com uma estrutura cada vez mais débil e graves limitações impostas pelo Fairplay Financeiro da UEFA», aponta ainda a nota da assessoria.