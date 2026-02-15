FC Porto
Há 3h e 1min
VÍDEO: a incrível homenagem a Pinto da Costa nos céus do Dragão
Espetáculo com drones assinalou um ano do falecimento do «presidente dos presidentes»
Às 00h42 da madrugada deste domingo os céus do Dragão iluminaram-se para prestar homenagem a Pinto da Costa.
O espetáculo de luzes com drones assinalou um ano do falecimento do histórico presidente portista e teve muitos adeptos a assistir nas imediações do estádio.
Marcado para as 00h42 para assinalar os 42 anos de presidência, este tributo decorre depois do lançamento da camisola do «Presidente dos Presidentes», cujos 2 594 exemplares (representativos de outros tantos títulos conquistados) esgotaram em cerca de duas horas.
Desta vez, o tributo iluminou a noite da Invicta e o resultado deixou muitos de boca aberta.
