Às 00h42 da madrugada deste domingo os céus do Dragão iluminaram-se para prestar homenagem a Pinto da Costa.

O espetáculo de luzes com drones assinalou um ano do falecimento do histórico presidente portista e teve muitos adeptos a assistir nas imediações do estádio.

Marcado para as 00h42 para assinalar os 42 anos de presidência, este tributo decorre depois do lançamento da camisola do «Presidente dos Presidentes», cujos 2 594 exemplares (representativos de outros tantos títulos conquistados) esgotaram em cerca de duas horas.

Desta vez, o tributo iluminou a noite da Invicta e o resultado deixou muitos de boca aberta.