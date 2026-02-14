Depois da camisola do «Presidente dos Presidentes» em homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, o FC Porto anunciou que na madrugada deste domingo, pelas 00h42, será feita uma nova cerimónia em memória do antigo líder dos dragões, precisamente no dia que marca um ano da sua morte.

A partir do viaduto do Estádio do Dragão, conforme indicam os azuis e brancos, os adeptos poderão acompanhar o tributo com drones. A hora escolhida tem como objetivo enaltecer os 42 anos que o antigo presidente do FC Porto esteve ao comando do clube.

«Na madrugada de sábado para domingo, pelas 00h42, hora simbólica que evoca os 42 anos de liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa ao serviço do nosso Clube, o céu sobre o Dragão será iluminado com drones, num momento que procura engrandecer a sua imensidão de conquistas», refere em comunicado.

Caso as condições meteorológicas assim o obriguem, a cerimónia será adiada. No entanto, as previsões indicam que tudo se poderá realizar sem constrangimentos.