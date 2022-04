De Gianni Infantino a Aleksander Ceferin, de Emilio Butragueño a Florentino Pérez, o que é que estas grandes figuras do futebol mundial têm em comum? Todas deram os parabéns a Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto completa 40 anos na liderança dos dragões este sábado, e recebeu mensagens de muitas figuras do desporto rei, e não só.

O clube azul e branco foi partilhando essas mensagens ao longo do dia, das quais se destacam nomes como, além dos mencionados acima, André Villas-Boas, José Mourinho, Iker Casillas, Paulo Futre, Joan Laporta, Enrique Cerezo, Fernando Santos, Sérgio Conceição, claro, e até do General Ramalho Eanes, antigo Presidente da República.

Infantino, presidente da FIFA, surpreendeu até ao enviar um vídeo a falar um razoável português, endereçando os parabéns a Pinto da Costa por «atingir uma marca história num dos grandes clubes do mundo».

O dia ficou ainda marcado por um jantar de comemoração do aniversário do dirigente à frente do FC Porto, que contou com a presença de figuras como Sérgio Conceição e Pepe.

Ora veja algumas das mensagens enviadas a Pinto da Costa: