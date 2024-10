Pinto da Costa já fez uma lista de pessoas que gostaria de ver no seu funeral, mas também entende que há alguma figuras do futebol que não devem marcar presença na cerimónia. Em entrevista à TVI, onde antecipou o lançamento do livro “Azul até ao fim”, o antigo presidente do FC Porto considera que Luís Filipe Vieira não seria bem recebido.

«Luís Filipe Vieira nem está nos que eu não quero [no funeral], mas julgo que ele não virá, por uma questão de bom senso. Penso que estará lá muita gente do FC Porto que não esquece certas coisas. Não seria bom se ele viesse», disse Pinto da Costa, que não vê «com maus olhos» a presença de outros presidentes ou antigos líderes de clubes.

O caso muda de figura quando se fala de Frederico Varandas, que tem criticado publicamente Pinto da Costa. «Não terá vontade de vir, mas, mesmo se tivesse, era só para ver que eu estava mesmo lá, que era eu, teria o bom senso de não vir.»

Pinto da Costa também desvalorizou as recentes acusações do Ministério Público (MP) contra o Benfica. O antigo presidente do FC Porto acredita que as deliberações «não vão dar em nada» e até dedicou um capítulo do livro ao MP.

«Eu acho que estas acusações de coisas que não vão dar nada... Mesmo contra o Luís Filipe Vieira? Sim, aquelas que não vão dar nada, foi para tapar os olhos com a peneira, porque, entretanto, foram arquivadas coisas, como, por exemplo, telefonemas de um empresário a tentar subornar jogadores para perderem um jogo contra o Benfica, em que há chamadas... Isso foi arquivado. Portanto, eu penso que foi uma maneira inteligente de arquivar coisas graves e ninguém falar disso», vincou.

Na mesma entrevista, Pinto da Costa recordou o momento em que soube que tinha um tumor, em setembro de 2021. O antigo líder do FC Porto quis guardar a notícia para si e decidiu escrever memórias a partir desse momento.

«No dia 8 de setembro de 2021, estava a fazer exames médicos… e o médico não me dizia nada. Achei que, com tantos exames, já devia ter alguma coisa grave. Disse-lhe: “Vamos acabar com isto, quero saber o que é que tenho”. O médico, que é meu amigo, respondeu que o tumor era maligno. Fiquei chocado, sem saber o que pensar ou fazer. Refleti durante o dia e, à noite, escrevi para mim, não para publicar. Depois surgiu a oportunidade, souberam que tinha isso e acharam interessante. Escrevi tudo à mão. À noite, escrevi o que sentia, como encarava isso e como queria seguir a vida com a máxima normalidade, sem perturbar ninguém», contou.

Já sobre o tempo de vida que lhe resta, Pinto da Costa respondeu ao seu estilo. «Deram dois ou três anos. Já passaram três anos, já passei essa meta. Espero ter tempo para escrever outro livro.»

No âmbito político, Pinto da Costa manifestou que irá votar em Gouveia e Melo, caso este se candidate nas próximas eleições presidenciais.

Já sobre a apresentação do livro, a 27 de outubro, na Alfândega do Porto, apelou a uma enchente.

«É um evento de portas abertas, de entrada livre. Espero muita gente. O espaço tem capacidade para 1.200 lugares sentados. O que mais quero é ver amigos, mesmo que sejam só 20, se forem amigos, fico contente. Depois, espero começar a escrever um livro sobre as emoções que vivi no dia 27», finalizou.