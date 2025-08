O FC Porto apresentou, este domingo, 29 jogadores do seu plantel antes do jogo com o Atlético de Madrid, entre eles o avançado neerlandês Luuk de Jong, reforço-surpresa na tarde deste domingo, em pleno Estádio do Dragão e, por outro lado, sem André Franco, que está mesmo de saída.

Quanto a Luuk de Jong, internacional pelos Países Baixos e ex-PSV, vai vestir a camisola com o número 26.

No relvado do Dragão foi montada uma estrutura no centro, com um caminho desenhado em forma de X, com os jogadores a entrarem, alternadamente, um a um e por ordem crescente dos números, pelos quatro cantos do relvado. Victor Froholdt, Rodrigo Mora, Luuk de Jong (claro está, dada a surpresa) e Diogo Costa foram dos mais aplaudidos.

O guarda-redes Diogo Fernandes e o defesa João Moreira transitam da equipa B e também foram apresentados com o plantel principal.

O sérvio Marko Grujic e o espanhol Iván Jaime também foram apresentados, mas como o Maisfutebol já noticiou, não estão nos planos dos portistas.

Os jogadores apresentados e a respetiva numeração:

3 – Zé Pedro

5 – Bednarek

6 – Stephen Eustáquio

7 – William Gomes

8 – Froholdt

9 – Samu

10 – Gabri Veiga

11 – Pepê

12 – Zaidu

14 – Cláudio Ramos

15 – Vasco Sousa

16 – Marko Grujic

17 – Borja Sainz

18 – Nehuén Pérez

19 - Danny Namaso

20 – Alberto Costa

21 – Dominik Prpic

22 – Alan Varela

24 – João Costa

25 – Tomás Pérez

26 – Luuk de Jong

27 – Deniz Gül

45 – João Moreira

51 – Diogo Fernandes

52 – Martim Fernandes

74 – Francisco Moura

77 – Iván Jaime

86 – Rodrigo Mora

99 – Diogo Costa

