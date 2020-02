O diretor nacional da Polícia da Segurança Pública, Magina da Silva, confirmou que a PSP está a analisar as imagens de videovigilância do Estádio D. Afonso Henriques para identificar os indivíduos que participaram nos insultos racistas a Marega, avançado do FC Porto.

«Temos uma ‘task force’ a fazer isso [analisar as imagens de videovigilância] a tempo inteiro para que rapidamente consigamos identificar o aparente elevado número de pessoas que participaram nesses cânticos racistas» afirmou Magina da Silva, à Lusa.

O líder da PSP afirmou que o que se passou foi «inadmissível»: «O comportamento a que assistimos no jogo de ontem [domingo] é inadmissível e vamos fazer tudo o que for possível para identificar todas as pessoas que entoaram os cânticos racistas.»

Magina da Silva explicou ainda que os autores dos insultos racistas podem incorrer em duas infrações: uma que é um crime previsto e punido pelo Código Penal e outra que é uma contraordenação no âmbito desportivo da leia do combate à violência no desporto.

«[Os indivíduos] vão ter de responder nestas duas sedes quando forem identificados», atirou.