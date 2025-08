O FC Porto B venceu este sábado o Pontevedra, por 2-1, no estágio de Melgaço, onde a equipa está a cumprir o estágio de pré-temporada.



João Brandão utilizou os seguintes atletas: Gonçalo Ribeiro, Martim Chelmik, António Ribeiro, Luís Gomes, Mamadu Queta, Kaio Henrique, Bernardo Lima, Kauê, Tiago Silva, João Teixeira, Dennis Konney, Gil Martins, Mateus Mide, Gonçalo Sousa, Ángel Alarcón, Anhá Candé e Leonardo Vonić.

Anhá Candé (77m) e o reforço Kauê (90m) marcaram os golos azuis e brancos (2-1).



Rui Monteiro (treino condicionado) e Gonçalo Silva (tratamento) permaneceram no boletim clínico.



Na tarde deste sábado, a equipa B participa no jogo de apresentação do CD Trofense (18h30), na Trofa.