Alex Telles, autor do único golo do FC Porto, comentou desta forma a vitória frente ao Portimonense, no Estádio do Dragão (1-0). Declarações na flash interview da SportTV:

«Este golo foi mesmo de lavar a alma. Como falei ali na roda, o golo não foi só meu, foi de toda a equipa, de todo o Mar Azul que esteve esse espírito de lutar até ao fim, de acreditar. Não desistimos e conseguimos o nosso objetivo. Chegámos ao primeiro lugar. Dedico também este prémio ao Moussa, todo o clube mostrou o carinho que sente por ele.

O mister já me tinha chateado a cabeça para me chegar mais à frente, ainda no intervalo me disse isso, e fui feliz. Sinto um certo cansaço mas quem joga num clube grande tem de estar preparado para isto. Não éramos piores nem melhores há três semanas, como não somos melhores nem piores hoje. Hoje dormimos no primeiro lugar e queremos lá ficar.»