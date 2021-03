Sérgio Conceição e Paulo Sérgio foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em virtude dos acontecimentos que levaram à expulsão dos dois técnicos no Portimonense-FC Porto.

Além disso, o CD abriu ainda um processo disciplinar aos dois treinadores.

Conceição terá de pagar uma multa de dois mil e 40 euros, por, segundo consta no relatório do árbitro, «ter saído da sua área técnica, em direção ao treinador da equipa do Portimonense, gritando: 'Vai para o c***, vai-te f***'».

Já Paulo Sérgio é multado em 408 euros «por ter respondido às palavras que foram dirigidas pelo treinador da equipa do FC Porto, tendo saído da sua área técnica, gritando: '«Vai para o c*** tu, vai-te f***, queres alguma coisa, é lá fora'».

Marchesín, guarda-redes do FC Porto, também paga uma multa de 128 euros e também vê o CD abrir-lhe um processo disciplinar, devido aos «factos ocorridos após a expulsão de ambos os treinadores (...), empurrões e ofensas mútuas entre jogadores na entrada e no interior do túnel de acesso aos balneários».

Além de Marchesín, também Maurício e Beto, jogadores da equipa algarvia, estão sob alçada disciplinar pela mesma razão. O primeiro paga uma multa de 41 euros, o segundo de 51.

De resto, Pedro Sá, médio que foi expulso quando já estava no banco do Portimonense, é suspenso por um jogo, com uma multa de 612 euros.

O FC Porto pagará ainda uma multa de mil e 20 euros por causa de um atraso no início da segunda parte, justificado pelos dragões pelo facto de um «jogador ter usado a casa de banho» durante o intervalo.

[Artigo atualizado]