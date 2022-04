O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações à Sport TV após a goleada de 7-0 imposta ao Portimonense na 30.ª jornada da Liga 2021/22:

«Tornámos o jogo fácil porque tivemos uma atitude competitiva como tem sido habitual. Noutros jogos e falo no Bessa e contra o Vitória, se fôssemos mais eficazes os jogos não terminariam com diferença mínima. Muito concentrados no nosso equilibrio defensivo, fortes na reação à perda, a equipa esteve dentro do que é habitual e trabalhamos. Nada surpreendente, mais uma batalha ganha, mas ainda faltam alguns jogos.»

«Francisco a lutar pela bola? É o mínimo que exigimos, não temos de pensar no volume do resultado ou estarmos perante 48 mil pessoas, essa tem de ser a atitude diária em cada treino e minuto que passa neste clube. Aqui existe um grupo de vinte e tal jogadores e com uma atitude que queremos e exigimos, pode errar-se um gesto técnico, agora o compromisso tem de estar sempre presente. Não é nenhum chavão, não é dizer para ficar bem, mas é o que é exigido por nós. Os jogadores tentam dar o máximo até ao limite, e assim resultam em exibições acima da média. Mas são três pontos iguais ao Bessa e ao Vitória. Não há euforias, preparar quinta-feira perante o Sporting que é um rival que vai exigir muito de nós.»

«Champions? Sem ser diretor-financeiro, o meu trabalho é esse, é dar o máximo com a equipa técnica, jogadores e departamentos do nosso clube para que os jogadores sejam potenciados ao máximo. Isso traz beneficios financeiros ao clube, mas os meus números são pontos.»

«Dérbi? Não, torço para que toda a gente tenha uma Boa Páscoa. Quero mandar um abraço sentido aos sócios e pessoas da Académica. Não esqueço os anos qe lá passei, é hora de tirar a gravata e arregaçar as mangas.»