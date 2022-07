O FC Porto encerrou o estágio no Algarve esta quinta-feira com um triunfo sobre o Portimonense (1-0).

O único golo do encontro, que se disputou no Portimão Estádio, foi apontado por Galeno. Bruno Costa lançou Gonçalo Borges no corredor direito, o extremo portista ultrapassou Relvas na velocidade e cruzou atrasado para o remate de Otávio que esbarrou no ferro. Na recarga, Galeno atirou rasteiro para o fundo das redes.

De acordo com nota oficial dos dragões, Sérgio Conceição utilizou 28 jogadores: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Bruno Costa, Eustaquio, Galeno, Otávio, Gonçalo Borges, Toni Martínez, Marchesín, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, Marko Grujic, Matheus Uribe, Francisco Conceição, Pepê, Mehdi Taremi, Evanilson, Cláudio Ramos, Fernando Andrade, Danny Namaso, João Marcelo, Bernardo Folha e Vasco Sousa.



O lateral Wilson Manafá realizou treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento, enquanto o guarda-redes Francisco Meixedo fez trabalho específico.

A viagem de regresso à cidade do Porto está agendada para o final da tarde.