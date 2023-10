O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, promoveu três alterações no onze inicial dos dragões para a receção ao Portimonense, face à derrota a meio da semana diante do Barcelona.

Na defesa, Fábio Cardoso, castigado, dá o lugar a Zé Pedro – em estreia a titular no campeonato. No meio, Conceição abdica de Eustáquio para dar oportunidade a Nico González, ao passo que Galeno também vai para o banco, para Evanilson se juntar a Taremi no ataque.

No Portimonense, Paulo Sérgio faz apenas uma mudança relativamente à equipa que venceu em Vizela há uma semana: Seck entra no onze para o lugar de Gonçalo Costa.

SIGA AQUI O FC PORTO-PORTIMONENSE AO MINUTO, A PARTIR DAS 18H00.

OS ONZES INICIAIS:

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, João Mário, Zé Pedro, David Carmo e Wendell; Baró, Alan Varela, Nico e Pepê; Taremi e Evanilson.

ONZE DO PORTIMONENSE: Vinicius, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas; Guga, Carlinhos, Dener e Seck; Jasper, Ronie Carrillo e Hélio.