Declarações de Paulo Sérgio na conferência de imprensa após a derrota do Portimonense frente ao FC Porto, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Que análise faz ao jogo? De que modo é que o golo sofrido cedo alterou a estratégia que tinha?]

Acho que é uma vitória sem contestação do FC Porto. Nós, ao longo do tempo de jogo, fizemos coisas bem feitas, mas a frustração que levo daqui é a forma como sofremos os golos: o primeiro foi ridículo. A infantilidade com que damos essa abertura ao FC Porto é que é frustrante.

Nós até entrámos bem, tivemos uma oportunidade claríssima, a equipa a fazer aquilo que foi preparado. Estas equipas grandes, em transição, são perigosíssimas e castigam. Os lances que dão os golos saem daquilo que trabalhámos para o jogo.

São estes momentos que me deixam frustrado em relação a que trabalhámos.

Quanto às substituições que fiz, quis refrescar, entrar mais no jogo, mas o FC Porto, com os erros que cometemos, castigou-nos.

[Que outras falhas houve que condenaram o Portimonense hoje?]

Assim de cabeça, lembro-me de duas idênticas à que deu o primeiro golo.

A forma como o Porto pressiona, dá muita saída pelo nosso lateral porque metem o extremo a pressionar dentro.

A bola que dá o lance do Hélio surgiu assim. Devíamos ter insistido nisso.

O terceiro golo é um passe diagonal sem nexo. Tínhamos quatro homens na última linha, podíamos trabalhar a tranquilidade, mas resolvemos fazer um passe diagonal.

No segundo, quando o Galeno vem para dentro, toda a gente sabe neste país, que vai encostar a bola naquele lado da baliza, mas quem o pressionou não teve agressividade suficiente e são este tipo de coisas que fazem a diferença.

Foi um jogo em que fizemos poucas faltas e isso significa um défice de agressividade. Isto tudo somado dá a vitória do Porto, além da sua qualidade, claro.

[São seis jogos sem ganhar: como é que se dá uma injeção de confiança à equipa?]

Trabalhando e insistindo, procurando soluções e indo à procura dos pontos. Nesta parte, o futebol não tem segredos: é trabalhar e insistir com as armas que temos para ver se esses erros desaparecem.