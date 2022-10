Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a vitória por 2-0 frente ao Portimonense:

«Foi um triunfo justo da minha equipa, num jogo competente. Nos primeiros 15 minutos, não entrámos como tínhamos perspetivado. De qualquer das maneiras, a partir daí, tivemos o controlo do jogo, fizemos um golo e tivemos mais uma ou outra ocasião para ir para o intervalo com outra vantagem. A equipa continua a crescer, dá-me essa sensação. Os jogadores percebem o que nós queremos e, assim, as coisas ficam muito mais fáceis. Na segunda parte, o Portimonense criou algumas situações no nosso meio-campo defensivo. Podíamos e devíamos ter tido outra competência em alguns momentos do jogo.»

[Qual é o segredo para as três vitórias consecutivas?] «A humildade de perceber que algumas coisas não estavam bem e trabalhar em cima disso. Houve obviamente conversas com o grupo de trabalho. Apesar de alguns não estarem presentes, nós estamos em permanente comunicação com toda a gente: mesmo os jogadores que estão nas diferentes seleções. Foi trabalhar os erros, voltar à base e já tive oportunidade de o dizer na antevisão: pôr cá para fora algumas das características que são fundamentais no futebol moderno e que a minha equipa sempre teve e que não estávamos a ter. Estávamos num mau momento: era preciso desbravar caminho, trabalhar muito e falar pouco. É o único caminho que conheço para sair de momentos menos bons.»

[Qual o jogo mais importante dos quatro que se avizinham: Leverkusen, Anadia, Benfica e Club Brugge?] «O próximo. Sei que é um chavão no futebol, mas é mesmo. Aliás, amanhã ainda vamos olhar para alguns momentos deste jogo que não gostei tanto e, a partir de segunda-feira, preparar o jogo de Leverkusen da melhor forma. Houve mudança de treinador, o jogo é importante para as duas equipas e vai ser uma autêntica final, sabendo que fazendo um bom resultado na Alemanha temos chances de passar.»