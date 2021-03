O golo de Sérgio Oliveira, que devolveu o FC Porto à liderança do marcador (2-1), deixou o jogo em Portimão muito quente. O árbitro Rui Costa expulsou Sérgio Conceição e Paulo Sérgio, por factos que não são completamente percetíveis, e os dois treinadores quase chegaram a vias de facto.

Logo depois de ver o cartão vermelho, Sérgio Conceição partiu para cima de Paulo Sérgio e o treinador do Portimonense não se ficou. Os dois treinadores tiveram então de ser agarrados por vários elementos das respetivas equipas. Paulo Sérgio entrou no túnel de acesso aos balneários e ficou à espera de Conceição, que foi agarrado por Sérgio Oliveira, que falou com ele durante uns minutos e o acalmou, impedindo-o de entrar também no túnel.

Vários jogadores e elementos das duas equipas ficaram então naquela zona de entrada do túnel, ainda houve uns empurrões e alguma confusão, mas tudo acabou por ser serenado pelo árbitro, que deu ordem aos jogadores para voltar para o relvado.