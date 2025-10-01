FC Porto
Há 8 min
«A equipa está unida, vai ser uma época longa e devemos continuar frescos»
Pablo Rosario abordou o processo de integração no FC Porto e apontou ao Estrela Vermelha
Na véspera da segunda jornada da fase liga da Liga Europa, o médio Pablo Rosario falou aos jornalistas em conferência de imprensa e vincou o compromisso do FC Porto para a receção ao Estrela Vermelha.
Poucas palavras, foco total
«Podem esperar uma equipa ambiciosa, preparada para vencer.»
«Está claro que a equipa está unida e sinto-me integrado desde o primeiro dia. Estou a desfrutar cada dia, procurando adicionar algo mais.»
«Se sou titular? Não faço ideia.»
«Já trabalhei com Francesco Farioli no Nice. Amanhã é mais um dia para provarmos a nossa qualidade. Vai ser uma época longa e devemos continuar frescos.»
«Se sou um soldado? Cabe ao treinador qualificar, só penso em ajudar a equipa.»
