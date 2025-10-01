Na véspera da segunda jornada da fase liga da Liga Europa, o médio Pablo Rosario falou aos jornalistas em conferência de imprensa e vincou o compromisso do FC Porto para a receção ao Estrela Vermelha.

Poucas palavras, foco total

«Podem esperar uma equipa ambiciosa, preparada para vencer.»

«Está claro que a equipa está unida e sinto-me integrado desde o primeiro dia. Estou a desfrutar cada dia, procurando adicionar algo mais.»

«Se sou titular? Não faço ideia.»

«Já trabalhei com Francesco Farioli no Nice. Amanhã é mais um dia para provarmos a nossa qualidade. Vai ser uma época longa e devemos continuar frescos.»

«Se sou um soldado? Cabe ao treinador qualificar, só penso em ajudar a equipa.»

