Francesco Farioli recorreu às redes sociais para recordar alguns momentos passados em família nos últimos meses, enquanto treinador do FC Porto.

«A minha família portista», escreveu nesta quinta-feira, numa publicação com imagens da celebração do título, mas também da chegada a Portugal.

Consulte a galeria para recordar alguns momentos de Francesco Farioli em família.

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