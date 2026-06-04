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Há 2h e 40min
«A minha família portista»: Francesco Farioli mostra momentos especiais
Treinador do FC Porto recorreu às redes sociais para sublinhar a presença dos filhos e da esposa ao longo dos últimos meses
Treinador do FC Porto recorreu às redes sociais para sublinhar a presença dos filhos e da esposa ao longo dos últimos meses
Francesco Farioli recorreu às redes sociais para recordar alguns momentos passados em família nos últimos meses, enquanto treinador do FC Porto.
«A minha família portista», escreveu nesta quinta-feira, numa publicação com imagens da celebração do título, mas também da chegada a Portugal.
Consulte a galeria para recordar alguns momentos de Francesco Farioli em família.
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