Milhares de adeptos juntaram-se esta quinta-feira para assistir ao FC Porto-Midjylland, no Estádio do Dragão. Ora, entre várias pessoas, um dos convidados para assistir a este embate da Liga Europa foi… Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1 da Alpine.

O automobilista francês fez-se acompanhar da parceira Francisca Cerqueira Gomes e da sogra Maria.

Nas redes sociais, o FC Porto destacou o momento, com uma fotografia do trio ao lado do presidente dos dragões. André Villas-Boas ofereceu ainda uma camisola a cada um dos convidados.

CONFIRA A GALERIA ASSOCIADA