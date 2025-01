Na tarde desta quarta-feira, no Olival, José Tavares anteviu a receção ao Olympiakos, na 7.ª e penúltima jornada da fase campeonato da Liga Europa. O treinador interino apontou o foco para o núcleo portista, apesar da fase dos gregos – que não perdem há 16 jogos.

«Estamos focados em nós, naquilo que conseguimos controlar, no potencial e caráter dos nossos jogadores. Sabemos o momento que o Olympiakos vive. Garanto que amanhã [quinta-feira] vamos ter um FC Porto competitivo, capaz de ganhar, porque temos homens de caráter, campeões», referiu.

Embalado por este argumento, e de forma enérgica – até animada – José Tavares aproveitou para deixar outras notas.

«Para mim o segredo são sempre os jogadores, por tudo o que são capazes de fazer. Claro que a estratégia vai ser muito importante, quero que a equipa seja mais coletiva. Quero que os jogadores sejam capazes, competitivos, coesos, com o olho na baliza do adversário», prosseguiu.

Por fim, apontou aos adeptos: «Vamos todos defender e atacar, também com os nossos adeptos, que devem compreender que seremos mais fortes quando unidos».

E assim terminou uma conferência de imprensa de poucas questões e gerida com pinças, para evitar tocar na ferida aberta no reino do dragão. Apesar do pedido, não foi permitida a possibilidade de o Maisfutebol colocar uma questão.

O FC Porto ocupa o 18.º lugar da Liga Europa, com 8 pontos, em igualdade com AZ Alkmaar, St. Gilloise e Fenerbahçe (21.º). Neste momento, o Sp. Braga – 25.º e a primeira equipa fora da zona de playoff – está a um ponto dos dragões. Quanto à zona de apuramento direto, está a três pontos dos portistas.

Por sua vez, o Olympiakos é 15.º colocado, com 9 pontos.

A receção do FC Porto à armada lusa do Olympiakos está agendada para a tarde desta quinta-feira (17h45). Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.