Após a goleada sofrida na Luz, na visita ao Benfica (4-1), quase duas dezenas de adeptos estavam à espera da equipa do FC Porto no Olival, de madrugada, para mostrar descontentamento pela exibição e pedir compromisso ao plantel.

O grupo de adeptos intercetou os jogadores e a equipa técnica, tendo estes sido recebidos com assobios e palavras de insatisfação. Um dos principais visados foi o treinador Vítor Bruno.

Jorge Costa, atual diretor para o futebol dos dragões e antigo capitão, interveio e esteve em diálogo, porta do centro de estágios, com os adeptos, que pediram maior compromisso à equipa após a paragem para os jogos das seleções.

Segundo fonte ligada ao processo, citada pela agência Lusa, não há conhecimento de que as viaturas pessoais do plantel tenham sido danificadas, algo que foi noticiado pela imprensa desportiva esta segunda-feira.

Durante a manhã, num ambiente bem mais pacífico, o plantel e equipa técnica do FC Porto voltaram a concentrar-se no Olival, para o treino que marcou o arranque da preparação do jogo com o Moreirense, da Taça de Portugal (24 de novembro).