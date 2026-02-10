Aos 21 anos e ao cabo de 32 jogos nesta época – com 20 golos e uma assistência – Samu terminou a temporada, uma vez que sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o clássico com o Sporting, na noite de segunda-feira. O avançado espanhol saiu ao intervalo, mas os exames médicos revelaram um cenário desanimador.

Por isso, a imprensa espanhola risca o ponta de lança do Mundial 2026.

«Novo revés para Espanha: Samu rompe o ligamento cruzado e diz adeus ao Mundial», escreve, por exemplo, o SPORT.

Consulte a galeria associada para ler algumas reações da imprensa internacional.

Depois de 27 golos e três assistências em 45 partidas na última época, Samu leva 20 golos e uma assistência em 32 jogos. Assim, o FC Porto perde o máximo goleador – o mais próximo é William Gomes, com oito golos.