Nos últimos minutos da conferência de imprensa desta sexta-feira, e à margem da antevisão à visita ao Sporting na quarta jornada da Liga, Francesco Farioli protagonizou um momento de boa disposição com um jornalista estrangeiro.

Portugal ou Itália, que país tem o melhor vinho?

«Os meus pais tiveram um restaurante. Talvez não acredite, mas desde que cheguei a Portugal ainda não bebi vinho. Por isso, ainda prefiro o vinho italiano. Pode ser que nos próximos dias tenha a oportunidade de provar o vinho do Porto.»