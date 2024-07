A FIGURA: Nico González

O médio espanhol ganhou preponderância na equipa na segunda metade da época passada e tem tudo para se assumir como um dos pilares da nova era no FC Porto. Num duplo-pivot com Marko Grujic, alternou as subidas no terreno, esteve impecável no passe e combinações curtas, mas foi na chegada à área que se destacou. Nico tem golo e apontou um esta tarde, na conclusão de uma jogada no lado direito, num remate na passada. Contudo, na primeira parte já tinha ameaçado, com um cabeceamento à trave.

O MOMENTO: golo de Nico González, 61 minutos

Só o 4-0 pode rivalizar com o golo de Nico González, fruto de uma jogada muito bem pensada e executada pelos jogadores dos dragões. Mora esperou pela subida de João Mário, serviu o lateral-direito e Nico apareceu a corresponder ao cruzamento rasteiro.

OUTROS DESTAQUES

Grujic

Esteve melhor na primeira parte, a libertar-se dos adversários em zona central com relativa facilidade e a associar-se aos colegas. O passe para Namaso, no 1-0, fica na retina e a exibição só não foi melhor pela ocasião falhada aos 47 minutos, quando estava completamente solto ao segundo poste, após um canto.

Rodrigo Mora

Um verdadeiro talento e parece pronto a ficar no plantel principal. Jogou nas costas do avançado e destacou-se entrelinhas, a combinar com os companheiros. A inteligência é o maior ponto forte de Mora: no lance do 3-0 espera pelo momento exato para libertar a bola para João Mário fazer o cruzamento. Aos 35 minutos, esteve perto de um golaço, com um remate de fora da área.

Martim Cunha

Terá dificuldades em conquistar um lugar na equipa A, mas deu boas indicações, sobretudo no cruzamento, quer em bola corrida, quer nas bolas paradas. Bateu cantos à direita e ainda um livre, em cima do intervalo, que passou por cima da barreira.

Fran Navarro

Mais um jogador que tenta ter uma nova vida no FC Porto. Regressado de empréstimo, jogou cerca de meia-hora, mas voltou a faturar: é a terceira vez que marca nesta pré-temporada, sendo o goleador dos dragões.