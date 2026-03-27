Natural de Santo Tirso, onde começou a jogar futebol, Alberto Costa reforçou o FC Porto no verão e acumula seis assistências em 37 jogos. Em entrevista aos meios do clube, o lateral de 22 anos revelou o ídolo na infância.

«O meu jogador favorito era o Guarín, até somos parecidos. Quando estava no Tirsense, eu disse que queria “F. Guarín” na camisola. Mas à noite o treinador ligou ao meu pai e ele disse para pôr “Alberto”. Só soube no dia seguinte», recordou.

De Santo Tirso para Guimarães, o defesa integrou a formação do Vitória entre 2013 e 2022, estreando-se na equipa principal em 2023/24. Ainda que tenha representado os “Conquistadores” até 2025, Alberto Costa não deixou de apoiar o FC Porto.

«Continuei a ser adepto do FC Porto, é difícil separar. Mas ganhei um amor muito grande pelo Vitória. Nas épocas em Guimarães nunca joguei contra o FC Porto. Ser campeão no clube do coração é um sonho.»

«A mudança para a Juventus aconteceu muito rápido. Foi um misto de emoções, mas senti que seria a melhor escolha. Dei um grande salto, mas o sonho de jogar pelo clube do coração não desapareceu», relatou.

Depois de três assistências em 14 jogos pela Juventus, Alberto Costa reforçou o FC Porto a troco de 15 milhões de euros. Nesta entrevista, Alberto Costa recebeu uma mensagem de Danilo, lateral brasileiro – de 34 anos – atualmente no Flamengo e que representou FC Porto e Juventus.

«Coincidimos poucos meses na Juventus, mas percebi que o Alberto é um miúdo com qualidade. Fiquei muito feliz por vê-lo no FC Porto, porque tem muita vontade de vencer. Espero que ele continue a crescer.»

Na resposta, Alberto Costa recordou a visita de Danilo ao “quartel-general” da Juventus no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, no último verão.

«O Danilo visitou-nos e juntei-me ao Francisco Conceição e ao Alex Sandro para uma fotografia. Até comentei que era o único que não jogou no FC Porto. Nem um mês depois estava a assinar», terminou.