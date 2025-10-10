André Pereira deu por encerrada a carreira de jogador profissional aos 30 anos, interrompendo o percurso marcado por graves lesões. Conforme avançado pela imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o ponta de lança ex-FC Porto tentou regressar ao ativo na última época, após uma segunda lesão num dos joelhos, mas sem sucesso.

De recordar que o avançado sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados em janeiro de 2021, quando vinculado ao Rio Ave, parando até final desse ano. E as complicações agravaram-se em 2023/24.

«A poucos meses de terminar o meu contrato com o Rio Ave, tive a segunda lesão grave no joelho e, a partir desse treino, nunca mais consegui voltar a correr. Fui operado duas vezes e consultei vários especialistas. Era uma fase em que, em circunstâncias normais, estaria no auge da carreira», revelou André Pereira em entrevista ao zerozero, apontando a uma carreira alternativa enquanto treinador ou gestor desportivo.

Nascido para o futebol no Inter Milheirós, o avançado vestiu as cores do FC Porto em 2005, primeiro ciclo que durou até 2009, quando rumou à formação do Leixões. Depois de representar Varzim, Sp. Espinho e Sanjoanense, André Pereira reencontrou a via da Invicta em 2017, reforçando os “bês” do FC Porto.

O vínculo durou até 2020, mas o ponta de lança foi emprestado a Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e Real Zaragoza. Em todo o caso, totalizou 24 jogos, três golos e três assistência na equipa principal dos dragões, onde celebrou a conquista de Liga, Taça de Portugal e Supertaça.

Já no Rio Ave, em 2021/22, André Pereira integrou o plantel comandado por Luís Freire que conquistou a II Liga.