André Villas-Boas, presidente do FC Porto, falou esta terça-feira na partida da comitiva dos dragões para Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, de modo a participar no Mundial de Clubes.

Aos jornalistas, o líder dos azuis e brancos assumiu que quer acabar «bem» esta época.

«É um sentido de grande responsabilidade na história do clube e por entrarmos na estreia deste formato nesta competição. Por todas as equipas que compõem o elenco que está envolvido no Mundial de Clubes. Queremos respeitar a nossa história e os pergaminhos do clube. Assumir uma responsabilidade maior perante os sócios de terminar bem esta época e dedicarmo-nos ao arranque da nova com mais força, ambição e dedicação na luta pelos títulos», começou por dizer no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Sobre o primeiro jogo na competição, marcado para as 23h deste domingo, frente ao Palmeiras, o presidente confessou que é um dos «grandes jogos de cartaz» do Mundial de Clubes.

«Palmeiras? É um grande jogo. Duas grandes equipas. Um embate histórico. O Palmeiras é uma equipa orientada por um treinador português com muito sucesso no Brasil. É um dos grandes jogos de cartaz do FC Porto, mas também do Mundial de Clubes. Também temos respeito pela história do Al-Ahly e o Inter Miami não deixa de ser um franchising mais recente», acrescentou.

Por fim, Villas-Boas afirmou que passar aos oitavos de final é um objetivo «alcançável para o FC Porto».

«Obviamente que ambicionamos passar aos oitavos de final. É um objetivo alcançável ao nível do FC Porto. Temos um cruzamento importante com as equipas que estão no outro grupo. É essa a ambição: lutar, lutar por vitórias, ter um bom arranque, dar por terminada esta época e dar início à seguinte», finalizou.