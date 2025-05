Martín Anselmi, treinador do FC Porto, tem sido apontado ao Boca Juniors e ao Rayados de Monterrey, porém, garantiu esta quinta-feira que irá ficar em Portugal até 2027, «no mínimo».

«Sou claro neste tipo de rumores, não? Sejam eles de qualquer tipo, bons ou maus. Vou ficar no FC Porto até 2027, no mínimo. Estou mil por cento comprometido com esta instituição e tenho muito entusiasmo quanto ao que queremos construir. Quero ver este FC Porto a conseguir aquilo que sabemos que vai conseguir. Sou um lutador inesgotável e bastante teimoso. O meu compromisso com o FC Porto é máximo e não ouço ou desminto esses rumores, porque os desconheço», explicou em conferência de imprensa.

Anselmi chegou aos dragões no início de março e desde então soma 15 jogos, sete vitórias, quatro derrotas e quatro empates. O técnico argentino tem contrato com os azuis e brancos precisamente até junho de 2027.

O FC Porto defronta esta sexta-feira, às 20h15, o Moreirense, em jogo referente à 32.ª jornada da Liga. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

O Maisfutebol solicitou uma pergunta na conferência de imprensa, mas o pedido não foi atendido. Assim, ficam aqui três tópicos que estavam em cima da mesa para perguntar ao treinador do FC Porto: rendimento de Pepê, que ainda não marcou ou assistiu desde que Anselmi chegou; que tipo de trabalho pede a Samu e se isso tem impedido o avançado espanhol de marcar os golos que marcou no início da temporada; quais os objetivos mínimos definidos para as últimas três jornadas e se os resultados desses jogos podem influenciar o futuro do treinador a curto prazo.