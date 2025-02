Martín Anselmi, treinador do FC Porto, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo do play-off da Liga Europa. Aos jornalistas, o técnico dos dragões falou sobre o facto desta ser a altura em que o plantel teve mais dias de descanso.

«São 24h a mais que temos para preparar o jogo, mas também serviram para descansar. Demos um dia livre aos jogadores, que há muito tempo não tinham. Não é com um dia a mais que conseguimos ver algo diferente. Temos de tentar que em cada partida haja uma evolução. Creio que se viu uma evolução do Rio Ave para o Sporting e espero que se note uma do Sporting para a Roma», começou por dizer, esta quarta-feira, na antevisão ao jogo com a Roma.

Questionado sobre um eventual «favoritismo do FC Porto», o técnico argentino afastou essa ideia e relembrou que a Roma é uma equipa com muita qualidade.

«Estou muito contente com o nível de profissionalismo, entusiasmo, energia, intensidade e vontade de aprender que estes jogadores têm. Converso com a minha equipa técnica e para todos os treinadores isto é algo impagável. Sabemos que temos uma equipa que precisa de entender muitas situações, mas também é preciso muito esforço físico. Estamos muito contentes por estar no FC Porto e treinar estes jogadores», partilhou.

«Favoritismo? A Roma tem bons jogadores, com bons pés e creio que necessitamos de um FC Porto que não dê tempo ao rival para tomar decisões. É preciso controlar o jogo, com e sem bola. Se entrarmos no terreno do favoritismo e números.. amanhã, às 20h, há um FC Porto-Roma», atirou.

Esta quinta-feira, o FC Porto recebe a Roma, às 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.